Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины

Российские оккупанты находятся на территории шести областей Украины и в автономной республике Крым, захваченной в 2014 году. Из-за краха плана по взятию Киева агрессору пришлось выводить уцелевшую часть своих войск из Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей и перебрасывать их на восток. Что, впрочем, не снимает угрозу со стороны Беларуси. В последние недели там фиксируют активность и перемещение российской техники.

Россия пока решила сфокусировать свои усилия на захвате Донбасса, поскольку только там ее боевикам удалось за три месяца добиться хоть какого-то прогресса. Но цена их продвижения слишком высока. Во-первых, из-за несопоставимых потерь в собственной технике и живой силе.

Во-вторых, агрессор фактически захватывает не города, а руины. Россия воюет за землю, убивая мирных жителей, которых она якобы пришла "освобождать". Тактика кремлевских войск состоит в повальных и невыборочных обстрелах населенных пунктов, как было в случае с Волновахой. Либо в окружении и непрекращающихся ударах по городу, что мы видели на трагическом примере Мариуполя.

Сейчас похожий сценарий агрессор хочет устроить в Северодонецке, пытаясь взять его и близлежащие населенные пункты в кольцо. Кроме Донецкой и Луганской областей, где сейчас, пожалуй, самая сложная ситуация, россияне занимают часть Харьковской области, откуда они хотят развивать наступление на Донбасс.

На юге оккупанты временно захватили большинство территории Херсонской области, больше половины – Запорожской и небольшую приграничную часть – Николаевской. Там противник пытается удержать занятые рубежи и, как считают в американском Институте по изучению войны, готовится возобновить наступление. Частично эту информацию подтверждают сводки от нашего Генштаба и опрошенные РБК-Украина эксперты. Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении, записанном в понедельник, предупредил о сложности ближайших недель войны.

Восточный фронт: Харьковская область

В Харьковской области есть два ключевых направления боев. Это харьковское – к северу от облцентра. И изюмское направление – в восточной части области, от границ с Россией до админграниц Донецкой области.

После нескольких успешных контратак наши ВСУ оттеснили врага от Харькова к украинско-российской границе. Но выводить свои войска оттуда, как это было в северных регионах Украины, агрессор не стал – скорее, наоборот.

"На харьковском направлении враг сосредоточился на удержании занятых позиций и улучшении тактического положения. Противник пытается закрепиться на западной и северной окраинах села Терновая и с этой целью проводит там штурмовые действия", – сказал РБК-Украина спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

Село Терновая, освобожденное ВСУ в начале мая, находится в Харьковском районе, на севере области, примерно в пяти километрах от нашей государственной границы. По словам военного эксперта Олега Жданова, россияне стягивают дополнительные резервы на харьковское направление. Цель – не только помешать нашим силам выйти к границе с Россией на севере, но и для того, чтобы "обезопасить" их позиции восточнее – на изюмском направлении.

Карта боевых действий возле Терновой (1,2) и на изюмском направлении (3) (фото: liveuamap.com)

"Россияне осознали критическую важность харьковского направления для их операций на северном фланге донбасского оперативного района. Поэтому сейчас они отчаянно проводили контратаки и частично оттеснили наши силы в районе Терновой, чтобы мы не могли угрожать напрямую их коммуникациям в направлении Волчанск - Великий Бурлук - Купянск - Изюм", – объяснил изданию военный аналитик, полковник Сергей Грабский. По его оценке, на харьковском направлении ситуация остается напряженной.

От Изюма агрессор, вероятно, собирается наступать к северу Донецкой области, в сторону Славянска. Но противник был остановлен на этом направлении контрударами наших ВСУ и все еще не восстановил наступательные действия, отметил Жданов. По данным нашего Генштаба, оккупанты, вероятно, готовясь возобновить наступление на Славянск, перебросили дополнительные артиллерийские части в южные районы Изюма.

Битва за Донбасс

Самые ожесточенные бои сейчас идут на Донбассе. Изначальный план Кремля по захвату Донецкой и Луганской областей заключался в широком окружении наших войск в районе Операции объединенных сил. Для этого одна группировка врага должна была двинуться с севера от Изюма к Славянску и Краматорску. Вторая – шла навстречу с юга от района Гуляйполя. В итоге российское командование хотело воссоздать большую дугу по аналогии с Курской битвой времен Второй мировой войны.

Но из-за множества промахов – огромных потерь, медленного продвижения, недооценки нашей армии и масштаба западной помощи – агрессор решил сосредоточиться на формировании более мелких "котлов". Сейчас угроза такого окружения нависла над Северодонецком – админцентром Луганской области – и двумя населенными пунктами, которые находятся рядом с ним – Рубежное и Лисичанск.

Вражеским войскам уже удалось захватить около 95% Луганской области. И поскольку только там Кремль сумел добиться тех "успехов", которые можно скормить своей внутренней аудитории, то сейчас он бросает максимум своих сил на то, чтобы дооккупировать всю область. Для этого противник стянул 25 БТГ или примерно 12,5 тысяч войск, говорит глава областной администрации Сергей Гайдай. Если Северодонецк падет – то вся Луганская область по сути окажется под российской оккупацией.

Сейчас бои идут в окрестностях города. Ситуация там крайне сложная – противник обстреливает Северодонецк из артиллерии и танков, применяя тактику выжженной земли, отметил Мотузяник.

Российские войска подобрались к городу по крайней мере с двух сторон – с севера и востока – и пытаются подойти в упор с юга. По словам спикера Минобороны, противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки. Это населенные пункты Попаснянского района Луганской области, которые расположены к югу от Северодонецка и Лисичанска.

Со стороны Попасной, которая уже оккупирована российскими боевиками, открывается еще один очаг угрозы. Из этого района противник, похоже, наступает не только на север – для "окольцевания" Северодонецка и Лисичанска, но и на запад – в сторону Донецкой области. Вражеские войска хотят блокировать так называемую "дорогу жизни" – трассу Лисичанск - Бахмут. Это ключевая магистраль, которая соединяет подконтрольную Украине часть Луганской области с остальной территорией нашей страны.

Карта боевых действий вокруг Северодонецка (1) и маршрут трассы Лисичанск - Бахмут (2) (фото: liveuamap.com, google maps)

Сейчас вражеские войска подошли от Попасной к Белогоровке в Бахмутском районе Донецкой области, которая находится рядом с этой трассой (еще один населенный пункт Белогоровка есть также и в Луганской области, который стал известным как луганская Чернобаевка). Если противнику удастся перекрыть магистраль, это создаст очень серьезные угрозы для поставок и линий обеспечения к Северодонецку и Лисичанску, отметил Грабский.

"Россияне продвинулись на несколько километров в обоих направлениях от Попасной. Но трассу Лисичанск - Бахмут им не удалось перекрыть. Она обстреливается российской артиллерией, но она по-прежнему остается под нашим контролем. Мы удерживаем участки вдоль всей трассы. Пока что в Северодонецке в целом мы удерживаем позиции, поэтому на сегодня угрозы взятия города в кольцо нет", – сказал изданию Олег Жданов.

В Донецкой области у оккупантов явно меньше "успехов". Там нет настолько серьезных угроз по сравнению с тем, что есть в районе Северодонецка и Лисичанска, говорит Грабский.

В Донецкой области агрессору удалось еще в первые недели войны занять южную часть зоны ООС, начиная от Мариуполя и до Волновахи. Но к северу от Донецка наши войска удерживают оборону почти по той же линии, которая была до 24 февраля.

Карта продвижения оккупантов на территории Донецкой области (фото: liveuamap.com)

В Бахмутском районе россиянам удалось за последние дни занять населенный пункт Светлодарск, который, с одной стороны, находится на линии соприкосновения с так называемой "днр". А с другой – рядом с той частью Луганской области, которую оккупанты захватили после начала полномасштабного вторжения России. Нашим защитникам пришлось отойти от города на более безопасные позиции, иначе они бы рисковали попасть в окружение и понести огромные потери.

Кроме того, противник активизировал бои в районе Лимана Краматорского района и пытается занять центр этого города. Оккупанты также не прекращают атаки на наши силы в районе Авдеевки, которая находится примерно в двух десятках километров от оккупированного Донецка. Но этот город по-прежнему находится под контролем ВСУ.

Южная ось

Интенсивных наземных атак оккупанты ни в Херсонской, ни в Запорожской областях пока не ведут. В этих регионах агрессор пытается закрепиться на тех рубежах, которые ему удалось захватить в течение первых недель войны. Но в то же время в последние дни Минобороны фиксирует, что противник в этих областях накапливает силы и средства.

Несмотря на то, что агрессору удалось захватить большую часть Херсонской области, некоторые участки этого региона остаются под контролем ВСУ – на западной границе с Николаевской областью и на северной – с Днепропетровской. Как раз с занятых позиций на западе оккупанты обстреливают Николаев. А с северных районов Херсонской области – Кривой Рог.

Линия разграничения в Запорожской области проходит от Каховского водохранилища и Васильевки до Гуляйполя. Областной центр находится севернее – на территории, подконтрольной Украине.

"Одновременно с наступательной операцией на Донбассе российские войска проводят атаки также и в Запорожской области. Оккупанты усиливают там свою группировку для возобновления наступления в направлении Васильевка - Каменское", – сказал Мотузяник.

В областной администрации утверждают, что в Васильевке оккупантов уже больше чем местных жителей. Вероятно, агрессор накапливает там войска в попытке восстановить наступательные действия вдоль Днепра в направлении Запорожья, считает Жданов. Васильевка находится на расстоянии 80 километров от облцентра. Что касается Херсонской области, то там агрессор может концентрировать силы для того, чтобы выйти на западную границу Херсонской области в сторону Николаева, предположил Жданов.

Карта продвижения оккупантов в Херсонской (1) и Запорожской (2) областях (фото: liveuamap.com)

По словам Грабского, нельзя полностью исключать возможность активных наступательных действий противника в этих регионах. Но до тех пор, пока агрессор не достигнет каких-либо серьезных "подвижек" на Донбассе, это маловероятно, считает эксперт.

"То, что агрессор может нанести удар из Васильевки по направлению к Запорожью, пока видится более реальным и мы не можем исключать такую вероятность. Николаевское направление пока что рассматривается врагом как третьестепенное направление с точки зрения последовательности нанесения ударов", – уточнил Грабский.

Если говорить о высадке морского или воздушного десанта в районе Одесской области, то пока такая угроза, по оценке экспертов, не просматривается. Для того, чтобы перебрасывать подразделения авиацией или кораблями, им нужно обеспечить поддержку наземными войсками. Поскольку оккупантам не удалось прорваться к Одесской области, а сил в Приднестровье недостаточно, то и высадка десанта выглядит нелогично. Как только они приблизятся к суше – они тут же будут разбиты нашими ВСУ.

Северная граница с Беларусью

В последние недели россияне вновь начали обстреливать пограничные районы Черниговской и Сумской области из своей территории. Но какого-либо скопления вражеских войск рядом с этими регионами не наблюдается. Так что, скорее всего, цель этих ударов – удержать наши войска и помешать перебросить их на другие направления. Параллельно сохраняется угроза со стороны Беларуси, несмотря на то, что Россия вывела оттуда большинство своих подразделений.

"Обстановка в Беларуси без существенных изменений. Ее вооруженные силы в составе семи батальонов прикрывают границу с Украиной и проводят учения. Но на территории республики Беларусь растет угроза ракетных и авиационных ударов по территории Украины", – объяснил спикер Минобороны Мотузяник.

По его словам, на днях Россия переместила дивизион "искандеров-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы с Украиной. Это представляет угрозу не только для пограничных областей, но и для всего запада Украины, говорит Грабский. Вероятно, россияне хотят ракетными обстрелами усложнить активные поставки западного вооружения.

Расположение Брестской области и Барановичей возле границ Украины (фото: liveuamap.com)

"Также есть свидетельства того, что последние ракетные удары, в частности по Ковелю Ровенской области, наносились с территории Беларуси из аэродрома Барановичи. Туда вновь прилетела российская авиация. И это не совсем хорошая новость. Чтобы наносить удары по нашим западным регионам Россия вновь вынуждена возвращаться на аэродромы Беларуси", – добавил Жданов.

При этом угроза непосредственного нападения беларуских войск на Украину пока не стоит. Такую вероятность нельзя полностью исключать, но по крайней мере в ближайшие недели она едва ли возможна, считает Грабский. На территории Беларуси нет никаких признаков скопления подразделений, сил и средств для вторжения.

"Сейчас мы не наблюдаем накопления войск для формирования ударной группировки вдоль наших северных границ. До тех пор, пока российская армия не сможет добиться хоть каких-либо успехов на фронте, вероятность вторжения беларуских войск на нашу территорию будет очень низкой", – сказал Жданов.