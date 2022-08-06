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Карта войны на 6 августа: актуальные данные о ситуации на фронте

Новина українською →
Украина, Суббота 06 августа 2022 12:44
Карта войны на 6 августа: актуальные данные о ситуации на фронте Фото: ВСУ держат оборону на Донбассе, а на юге переходят в наступление (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия не покидает планов по полному захвату территорий Донбасса, поэтому штурмует позиции украинских защитников ежедневно. Однако ВСУ держат оборону, а на некоторых участках переходят к контрнаступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Liveuamap.

Карта войны на 6 августа: актуальные данные о ситуации на фронте

По данным карты, оккупанты усилили обстрелы в Харьковской области, пытаясь вернуть прежние позиции.

Донбасс остается самым тяжелым участком фронта. Оккупанты усиливают штурмы возле Авдеевки, Песков, Бахмута, Северска и Соледара. Однако украинские военные держат оборонные рубежи, оккупанты не смогли зайти в города.

В Запорожской области фиксируется переброска техники и живой силы. Вероятно, армия РФ может готовиться к наступлению на некоторых участках.

В Херсонской области оккупанты также пытаются укрепить оборону. Однако ВСУ переходят к атакам и имеют определенные успехи.

Кроме того, украинские защитники уничтожают российские склады с боеприпасами, а также вражеские командно-оперативные пункты. Это значительно нарушает логистику противника и деморализует его.

Напомним, глава Донецкой ОВА заявил, что Пески оставляют под контролем украинских бойцов, однако бои поблизости продолжаются.

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