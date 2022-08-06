Карта війни на 6 серпня: актуальні дані про ситуацію на фронті

Російська армія не покидає планів щодо повного захоплення територій Донбасу, тому штурмує позиції українських захисників щодня. Проте ЗСУ тримають оборону, а на деяких ділянках переходять до контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap .

За даними карти, окупанти посилили обстріли у Харківській області, намагаючись повернути попередні позиції.

Донбас залишається найважчою ділянкою фронту. Окупанти посилюють штурми біля Авдіївки, Пісків, Бахмута, Сіверська та Соледара. Проте українські військові тримають оборонні рубежі, окупанти не змогли зайти у міста.

У Запорізькій області фіксується перекидання техніки та живої сили. Ймовірно, армія РФ може готуватися до наступу на деяких ділянках.

У Херсонській області окупанти також намагаються укріпити оборону. Проте ЗСУ переходять до атак та мають певні успіхи.

Крім того, українські захисники знищують російські склади з боєприпасами, а також ворожі командно-оперативні пункти. Це значно порушує логістику противника та деморалізує його.