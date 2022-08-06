ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карта війни на 6 серпня: актуальні дані про ситуацію на фронті

Новость на русском →
Україна, Субота 06 серпня 2022 12:44
Карта війни на 6 серпня: актуальні дані про ситуацію на фронті Фото: ЗСУ тримають оборону на Донбасі, а на півдні переходять у наступ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія не покидає планів щодо повного захоплення територій Донбасу, тому штурмує позиції українських захисників щодня. Проте ЗСУ тримають оборону, а на деяких ділянках переходять до контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.

Карта війни на 6 серпня: актуальні дані про ситуацію на фронті

За даними карти, окупанти посилили обстріли у Харківській області, намагаючись повернути попередні позиції.

Донбас залишається найважчою ділянкою фронту. Окупанти посилюють штурми біля Авдіївки, Пісків, Бахмута, Сіверська та Соледара. Проте українські військові тримають оборонні рубежі, окупанти не змогли зайти у міста.

У Запорізькій області фіксується перекидання техніки та живої сили. Ймовірно, армія РФ може готуватися до наступу на деяких ділянках.

У Херсонській області окупанти також намагаються укріпити оборону. Проте ЗСУ переходять до атак та мають певні успіхи.

Крім того, українські захисники знищують російські склади з боєприпасами, а також ворожі командно-оперативні пункти. Це значно порушує логістику противника та деморалізує його.

Нагадаємо, глава Донецької ОВА заявив, що Піски залишають під контролем українських бійців, проте бої поблизу тривають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз