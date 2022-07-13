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Карта войны на 13 июля: какая ситуация на фронтах

Фото: ВСУ атакуют штабы и склады оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают противостоять российскому врагу. На некоторых участках фронта ВСУ имеют успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMap.

По данным карты, российские войска пытаются продвинуться в районе Славянска, Краматорска и Бахмута. Кроме того, противник хочет возобновить наступление в Харьковской области. Из-за этого российская армия обстреливает населенные пункты тяжелым оружием.

Ситуация на востоке Украины очень напряженная, однако украинские военные сдерживают наступление.

На юге ВСУ наносят атаки, уничтожая склады и командные пункты оккупантов. Украинские военные создают условия для дальнейшего контрнаступления, чтобы освободить временно оккупированные территории Украины.

Также стоит отметить, что на всей территории нашей страны остается угроза ракетных ударов.

Напомним, по словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, украинские бойцы благодаря РСЗО HIMARS уничтожили склад и военную часть оккупантов в Луганске.

По данным Генштаба, с начала войны Россия потеряла около 37 570 солдат.

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