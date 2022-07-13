Карта війни на 13 липня: яка ситуація на фронтах

Українські захисники продовжують протистояти російському ворогу. На деяких ділянках фронту ЗСУ мають успіхи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMap.
За даними карти, російські війська намагаються просунутися у районі Слов'янська, Краматорська та Бахмута. Крім того, противник хоче відновити наступ у Харківській області. Через це російська армія обстрілює населені пункти важкою зброєю.
Ситуація на сході України дуже напружена, проте українські військові стримують наступ.
На півдні ЗСУ завдають атак, знищуючи склади та командні пункти окупантів. Українські військові створюють умови для подальшого контрнаступу, щоб звільнити тимчасово окуповані території України.
Також варто зазначити, що на всій території нашої країни залишається загроза ракетних ударів.
Нагадаємо, за словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, українські бійці завдяки РСЗВ HIMARS знищили склад та військову частину окупантів у Луганську.
За даними Генштабу, з початку війни Росія втратила близько 37 570 солдатів.
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