Карта войны на 13 июля: какая ситуация на фронтах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMap .

По данным карты, российские войска пытаются продвинуться в районе Славянска, Краматорска и Бахмута. Кроме того, противник хочет возобновить наступление в Харьковской области. Из-за этого российская армия обстреливает населенные пункты тяжелым оружием.

Ситуация на востоке Украины очень напряженная, однако украинские военные сдерживают наступление.

На юге ВСУ наносят атаки, уничтожая склады и командные пункты оккупантов. Украинские военные создают условия для дальнейшего контрнаступления, чтобы освободить временно оккупированные территории Украины.

Также стоит отметить, что на всей территории нашей страны остается угроза ракетных ударов.