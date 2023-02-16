Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронтах

За даними карти, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Донбасі. Зокрема, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

Тим часом українські військові вдало відбивають російські атаки як в Донецькій, так і в Луганській областях. На деяких ділянках наші захисники завдають контратакуючих ударів. Вони також продовжують вражати тилові позиції росіян на тимчасово окупованих територіях.

Окрім того, загарбники продовжують обстрілювати мирні міста та села по всій території України, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях, під вогонь також потрапляє прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, що росіяни змінили тактику атак по Україні.

Окрім того, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що окупанти намагаються захопити Бахмут до річниці вторгнення.

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