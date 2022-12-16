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Карта війни в Україні від британської розвідки: актуальна ситуація на фронтах

Фото: опубліковано мапу війни в Україні від британської розвідки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові продовжують робити спроби наступу на сході України. Вони атакують оборонні позиції ЗСУ на трьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, яку оприлюднило Міноборони Британії у Twitter.

Згідно з сьогодні опублікованою картою британської розвідки, окупанти зосередили свої основні сили на північ від Бахмута Донецької області, а також на південь від тимчасово окупованої Горлівки.

Крім того, центральне угруповання російських військ робить спроби наступу в районі Сватове та Кремінної Луганської області, на північний захід від Рубіжного. Також варто зазначити, що на південній та північній ділянках фронту ситуація не змінилася.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними української розвідки, в окупованому Криму російські військові намагаються додатково зміцнити берегову лінію.

Також ми писали, щозгідно з інформацією Генштабу, під час наступальних операцій Збройним силам України вдалося просунутися в районі села Діброва Донецької області.

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