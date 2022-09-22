Карта війни в Україні від британської розвідки: які зміни на фронтах

Фото: ЗСУ мають успіхи на Донбасі та у Херсонській області (facebookcom MinistryofDefence UA)

Українські військові продовжують тримати оборону на півдні та сході та не дають ворогу просунутися. Підрозділи ЗСУ мають певні успіхи окремих ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

За даними британської розвідки, важкі бої точаться на Донбасі. Росія продовжує штурмувати позиції ЗСУ в районі Пісків та обстрілювати населені пункти з важкого озброєння. Фото: карта бойових дій від розвідки Британії (twitter.com/DefenceHQ) Проте, за даними британської карти, українські військові просунулися біля Лиману Донецької області. Також бої йдуть вздовж лівого берега річки Оскіл, яку раніше форсували ЗСУ. У Запорізькій області окупанти обстрілюють всю лінію фронту, намагаючись стримати наступ українських захисників. У Херсонській області ЗСУ мають успіхи на півночі регіону. Також наші бійці взяли під вогневий контроль логістичні шляхи ворога.