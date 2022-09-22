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Карта війни в Україні від британської розвідки: які зміни на фронтах

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Україна, Четвер 22 вересня 2022 14:31
Карта війни в Україні від британської розвідки: які зміни на фронтах Фото: ЗСУ мають успіхи на Донбасі та у Херсонській області (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують тримати оборону на півдні та сході та не дають ворогу просунутися. Підрозділи ЗСУ мають певні успіхи окремих ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

За даними британської розвідки, важкі бої точаться на Донбасі. Росія продовжує штурмувати позиції ЗСУ в районі Пісків та обстрілювати населені пункти з важкого озброєння.

Карта війни в Україні від британської розвідки: які зміни на фронтах

Фото: карта бойових дій від розвідки Британії (twitter.com/DefenceHQ)

Проте, за даними британської карти, українські військові просунулися біля Лиману Донецької області. Також бої йдуть вздовж лівого берега річки Оскіл, яку раніше форсували ЗСУ.

У Запорізькій області окупанти обстрілюють всю лінію фронту, намагаючись стримати наступ українських захисників.

У Херсонській області ЗСУ мають успіхи на півночі регіону. Також наші бійці взяли під вогневий контроль логістичні шляхи ворога.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) також підтвердили, що ЗСУ проводять наступальні операції поблизу Лиману у Донецькій області.

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