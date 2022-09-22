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Карта войны в Украине от британской разведки: какие изменения на фронтах

Новина українською →
Украина, Четверг 22 сентября 2022 14:31
Карта войны в Украине от британской разведки: какие изменения на фронтах Фото: ВСУ преуспевают на Донбассе и в Херсонской области (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают держать оборону на юге и востоке и не дают врагу продвинуться. Подразделения ВСУ имеют определенные успехи на отдельных участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

По данным британской разведки, тяжелые бои идут на Донбассе. Россия продолжает штурмовать позиции ВСУ в районе Песков и обстреливать населенные пункты из тяжелого вооружения.

Карта войны в Украине от британской разведки: какие изменения на фронтах

Фото: карта боевых действий от разведки Британии (twitter.com/DefenceHQ)

Однако, по данным британской карты, украинские военные продвинулись у Лимана Донецкой области. Также бои идут вдоль левого берега реки Оскол, ранее форсированной ВСУ.

В Запорожской области оккупанты обстреливают всю линию фронта, пытаясь сдержать наступление украинских защитников.

В Херсонской области ВСУ преуспевают на севере региона. Наши бойцы также взяли под огневой контроль логистические пути врага.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) также подтвердили, что ВСУ проводят наступательные операции вблизи Лимана в Донецкой области.

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