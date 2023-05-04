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Карта війни в Україні. Британська розвідка показала актуальні дані

Фото: британська розвідка показала оновлену карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують наступати на трьох напрямках на сході України. Бійці ЗСУ відбивають атаки ворога та не дають армії РФ просуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

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За даними карти від розвідки Британії, епіцентром бойових дій залишається схід України. Російські війська ведуть атаки на Бахмутському напрямку, поблизу Авдіївки та на лінії Куп'янськ-Лиман - на заході Луганської області.

На інших ділянках фронту ситуація стабільна, ворог там перейшов в оборону. У Запорізькій та Херсонській областях тривають локальні бої.

Російська армія продовжує активно обстрілювати населені пункти на лінії та поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, за минулу добу наші захисники відбили 40 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За даними аналітиків ISW, ЗСУ та бойовики ПВК "Вагнера" б'ються за "дорогу життя" до Бахмуту.

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