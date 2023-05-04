Карта войны в Украине. Британская разведка показала актуальные данные

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По данным карты от разведки Британии, эпицентром боевых действий остается восток Украины. Российские войска ведут атаки на Бахмутском направлении, вблизи Авдеевки и на линии Купянск-Лиман - на западе Луганской области.

На других участках фронта ситуация стабильная, враг перешел в оборону. В Запорожской и Херсонской областях продолжаются локальные бои.

Российская армия продолжает активно обстреливать населенные пункты на линии и вблизи линии фронта.

Напомним, за минувшие сутки наши защитники отразили 40 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По данным аналитиков ISW, ВСУ и боевики ППК "Вагнера" сражаются за "дорогу жизни" в Бахмут.

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