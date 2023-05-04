ЗСУ та ПВК "Вагнера" б'ються за "дорогу життя" до Бахмуту: карти боїв від ISW

ЗСУ та бойовики групи "Вагнера" воюють за "дорогу життя" до Бахмуту. Крім того, росіяни почали намагатись активніше просуватись на лінії Сватове-Кремінна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

3 травня російські війська продовжили обмежені наземні атаки поблизу Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська продовжували просування в напрямку Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового), Діброви, Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної) та Білогорівки

Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що російські війська "деякий час" не просувалися на лінії Куп’янськ-Сватове-Лиман і поводяться обережно, але зберігають високі темпи артилерійського вогню. Череватий зазначив, що за минулу добу російські війська здійснили понад 565 артилерійських обстрілів по українських позиціях і вели 11 бойових зіткнень на цьому рубежі.

Бої на Донбасі

Станом на 3 травня російські війська продовжували досягати успіхів у Бахмуті та його околицях. Геолокаційні кадри від 2 і 3 травня показують, що російські війська підійшли ближче до шосе O0506 на північний захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і захопили Бахмутський медичний коледж у західному Бахмуті.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські та українські сили продовжували бої на північ від Бахмута біля Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) і що сили групи "Вагнера" просунулися в західному та південному Бахмуті. Інший військовий блогер 2 травня заявив, що російські та українські війська продовжують бої на північ від траси O0506.

Генштаб України повідомив, що російські війська продовжували атакувати Бахмут і здійснили безуспішні наземні атаки в напрямку Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Предтечиного за 14 км на південний захід від Бахмута та Нью-Йорка (30 км на південний захід від Бахмута).

Власник Wagner Group Євген Пригожин 2 травня заявив, що українські війська контролюють 2,7 квадратних кілометрів Бахмута, що значною мірою відповідає поточній оцінці ISW - під контролем України 1,89 квадратних кілометрів у Бахмуті.

У Міноборони Росії визнали обмеженість українських контрударів у районі Авдіївки. 3 травня Міноборони Росії заявило, що російські війська 2 травня відбили українську наземну атаку в невстановленому районі Олександро-Калинового напрямку, маючи на увазі район між Авдіївкою і Торецьком. ISW не спостерігала візуальних доказів успішних українських контратак у районі Авдіївки, і, як нещодавно оцінило ISW, ці атаки, ймовірно, є частиною поточної моделі обмежених та локалізованих атак.

3 травня російські війська продовжували наносити наземні атаки на лінію Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська здійснили безуспішні наземні атаки поблизу Сіверного (7 км на захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від м. Донецьк).

Російські військові блогери стверджували, що російські сили перегруповуються на захід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки) і що українські прицільні дії по російських вогневих позиціях уповільнили темп вогню російської артилерії.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що російські війська прорвали українську оборону та закріпилися на південній околиці підприємства "Горгаз" у південно-західній Мар’їнці. Він зазначив, що підрозділи приватної військової компанії "Патріот", яка, як повідомляється, пов’язана з Міноборони Росії, діють уздовж осі Авдіївка-Донецьк.

Український чиновник заявив, що російські війська посилюють підготовку до бойових дій у тилових районах західної частини Донецької області. Речник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький заявив, що російські війська відновлюють інфраструктуру, в тому числі портову, необхідну для ведення бойових дій і кругової оборони на маріупольському напрямку.

3 травня російські війська не проводили жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області.

"Південна вісь"

3 травня російські війська завдали потужних авіаційних і артилерійських ударів по західному (правому) берегу Херсонської області. Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що російські війська завдали 110 артилерійських ударів по районах західного берега, випустивши понад 550 снарядів, а також вразили цивільну інфраструктуру міста Херсон.

На геолокаційних знімках, опублікованих 3 травня, видно наслідки російського обстрілу гіпермаркету "Епіцентр" у Херсоні. Південне оперативне командування також повідомило, що російська тактична авіація здійснила п’ять авіаційних ударів по Кізомису на захід від Херсона. Російські війська продовжували обстріли вздовж лінії зіткнення в Запорізькій області.

3 травня українські війська продовжували завдавати ударів по районах зосередження росіян на східному (лівому) березі Херсонської області. Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що українські війська здійснили 100 вогневих ударів по скупченню російської зброї, техніки та особового складу на східному березі.

У місцевому Telegram-каналі Херсонської області на східному березі опубліковано зображення брошури (імовірно розповсюдженої українськими партизанами), яка закликає мешканців не перебувати поблизу позицій 205-ї окремої мотострілецької бригади (49-ї загальновійськової армії Південного ВО) у районі Нової Каховки через можливі українські удари по цих позиціях. Російський "воєнкор" заявив, що в ніч з 2 на 3 травня українські війська обстріляли низку населених пунктів на східному березі.

Російські джерела продовжують непропорційно посилювати заяви про регулярну активність України вздовж лінії фронту в Запорізькій області, щоб припустити, що контрнаступ міг уже початися. Окупаційний депутат Запорізької області Володимир Рогов 3 травня заявив, що механізоване українське угруповання "пішло в наступ" на південь від Оріхова, і повідомив, що російські війська зупинили наступ і змусили українські війська відступити.

Протягом останніх кількох місяців Рогов часто робив заяви про те, що українські сили готуються розпочати контрнаступ у Запорізькій області, і часто використовував такі заяви для подальших інформаційних операцій, як раніше оцінювало ISW. Російські військові блогери та інші джерела регулярно повідомляють про активність українців поблизу Оріхова.