Карта війни в Україні на 7 жовтня: дані британської розвідки

Українські війська продовжують наступальні операції на кількох напрямках у Харківській та Херсонській областях. Тим часом, росіяни намагаються атакувати під Донецьком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану Міністерством оборони Британії у Twitter.
За даними британської розвідки, Збройні сили України в Херсонській області намагаються атакувати окупантів на трьох напрямках - з боку Херсона, Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра.
Також наступ українських бійців продовжується у Харківській області (на Луганському напрямку). Там наші військові намагаються прорвати лінію оборони противника на Луганщині.
Що стосується російських атак, то ворог активно намагається зламати оборону ЗСУ по лінії Горлівка - Бахмут - Піски. Проте значного успіху окупанти не мають.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові увійшли до села Макіївка Луганської області.
Як у середу повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Збройні сили України розпочали деокупацію регіону.
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