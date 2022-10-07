Карта війни в Україні на 7 жовтня: дані британської розвідки

За даними британської розвідки, Збройні сили України в Херсонській області намагаються атакувати окупантів на трьох напрямках - з боку Херсона, Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра.

Також наступ українських бійців продовжується у Харківській області (на Луганському напрямку). Там наші військові намагаються прорвати лінію оборони противника на Луганщині.

Що стосується російських атак, то ворог активно намагається зламати оборону ЗСУ по лінії Горлівка - Бахмут - Піски. Проте значного успіху окупанти не мають.