Карта війни в Україні на 22 грудня: дані британської розвідки

За даними британської розвідки, окупанти намагаються прорватися на трьох ділянках у Луганській та Донецькій областях - у районі Сватове, Кремінної та Бахмута. При цьому успіхів російські війська не має.

Українські захисники, у свою чергу, відтісняють ворога на Луганському напрямку і завдають контрударів на Донеччині, де тривають запеклі бої на околицях Бахмута.

На Херсонському та Запорізькому напрямках Збройні сили України продовжують завдавати точних ударів по транспортним вузлам та накопиченню ворожих військ.