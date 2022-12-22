RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карта войны в Украине на 22 декабря: данные британской разведки

Фото: украинские военные в зоне боевых действий (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают предпринимать попытки прорыва обороны ВСУ на восточном направлении. Украинские бойцы отвечают контрударами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, оккупанты пытаются прорваться на трех участках в Луганской и Донецкой областях - в районе Сватово, Кременной и Бахмута. При этом успехов российские войска не имеют.

Украинские защитники, в свою очередь, оттесняют врага на Луганском направлении и наносят контрудары в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои в окрестностях Бахмута.

На Херсонском и Запорожском направлениях Вооруженные силы Украины продолжают наносить точные удары по транспортным узлам и скоплению вражеских войск.

Напомним, согласно акутальным данным Генштаба ВСУ, российская армия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже более 100 тысяч военных.

К тому же ранее в Минобороны Британии отметили, что большинство опытных военных РФ уже мертвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна в УкраинеКарта боевых действий