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Карта війни в Україні на 22 грудня: дані британської розвідки

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Четвер 22 грудня 2022 15:16
Карта війни в Україні на 22 грудня: дані британської розвідки Фото: українські військові у зоні бойових дій (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують робити спроби прориву оборони ЗСУ на східному напрямку. Українські бійці відповідають контрударами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, окупанти намагаються прорватися на трьох ділянках у Луганській та Донецькій областях - у районі Сватове, Кремінної та Бахмута. При цьому успіхів російські війська не має.

Українські захисники, у свою чергу, відтісняють ворога на Луганському напрямку і завдають контрударів на Донеччині, де тривають запеклі бої на околицях Бахмута.

На Херсонському та Запорізькому напрямках Збройні сили України продовжують завдавати точних ударів по транспортним вузлам та накопиченню ворожих військ.

Карта війни в Україні на 22 грудня: дані британської розвідки

Нагадаємо, згідно з акутальними даними Генштабу ЗСУ, російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже понад 100 тисяч військових.

До того ж, раніше в Міноборони Британії зазначили, що більшість досвідчених військових РФ вже мертві.

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