Карта войны в Украине на 22 декабря: данные британской разведки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, оккупанты пытаются прорваться на трех участках в Луганской и Донецкой областях - в районе Сватово, Кременной и Бахмута. При этом успехов российские войска не имеют.

Украинские защитники, в свою очередь, оттесняют врага на Луганском направлении и наносят контрудары в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои в окрестностях Бахмута.

На Херсонском и Запорожском направлениях Вооруженные силы Украины продолжают наносить точные удары по транспортным узлам и скоплению вражеских войск.