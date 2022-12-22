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Карта войны в Украине на 22 декабря: данные британской разведки

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Четверг 22 декабря 2022 15:16
Карта войны в Украине на 22 декабря: данные британской разведки Фото: украинские военные в зоне боевых действий (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают предпринимать попытки прорыва обороны ВСУ на восточном направлении. Украинские бойцы отвечают контрударами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, оккупанты пытаются прорваться на трех участках в Луганской и Донецкой областях - в районе Сватово, Кременной и Бахмута. При этом успехов российские войска не имеют.

Украинские защитники, в свою очередь, оттесняют врага на Луганском направлении и наносят контрудары в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои в окрестностях Бахмута.

На Херсонском и Запорожском направлениях Вооруженные силы Украины продолжают наносить точные удары по транспортным узлам и скоплению вражеских войск.

Карта войны в Украине на 22 декабря: данные британской разведки

Напомним, согласно акутальным данным Генштаба ВСУ, российская армия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже более 100 тысяч военных.

К тому же ранее в Минобороны Британии отметили, что большинство опытных военных РФ уже мертвы.

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