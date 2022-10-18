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Карта війни в Україні на 18 жовтня: свіжі дані від британської розвідки

Ілюстративне фото: оприлюднено мапу війни в Україні на 18 жовтня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові зосереджують сили для контрнаступу на півдні та сході країни. При цьому росіяни намагаються продовжити окупацію на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від британської розвідки.

За даними карти, бійці Збройних сил України здобули перевагу над ворогом на сході Харківської області. Схожа ситуація спостерігається на півночі Донецької області, в районі Лимана.

Карта британської розвідки (натисніть, щоб збільшити)

При цьому російські окупанти зберігають свої основні сили в районі селища Піски (Донецька область) та неподалік Бахмута.

На півдні, згідно з картою британської розвідки, українські військові утримують перевагу над росіянами. Основні сили ЗСУ зосереджені на південному сході Миколаївської області та на півночі Херсонської.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські війська минулої доби ліквідували ще 530 оккупантів.

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харковДонецька областьХерсонська областьВійна Росії проти України