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ЗСУ за день ліквідували півтисячі російських окупантів та більше десяти танків

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Україна, Вівторок 18 жовтня 2022 09:25
ЗСУ за день ліквідували півтисячі російських окупантів та більше десяти танків Фото: ЗСУ ліквідували 500 окупантів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські війська минулої доби ліквідували ще 530 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила майже 66 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків - 2548 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 5219 (+14) од,
  • артилерійських систем - 1622 (+23) од,
  • РСЗВ - 372 (+6) од,
  • засоби ППО - 188 (+1) од,
  • літаків - 268 (+0) од,
  • гелікоптерів - 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1276 (+35),
  • крилаті ракети - 318 (+2),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3985 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 144 (+0).

Нагадаємо, російська армія від серпня зазнає невдач на полі бою в Україні. За даними британської розвідки, через це у Москві вирішили завдавати ударів по цивільних об'єктах.

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