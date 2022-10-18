ЗСУ за день ліквідували півтисячі російських окупантів та більше десяти танків
Фото: ЗСУ ліквідували 500 окупантів (Getty Images)
Українські війська минулої доби ліквідували ще 530 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила майже 66 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,
- танків - 2548 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 5219 (+14) од,
- артилерійських систем - 1622 (+23) од,
- РСЗВ - 372 (+6) од,
- засоби ППО - 188 (+1) од,
- літаків - 268 (+0) од,
- гелікоптерів - 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1276 (+35),
- крилаті ракети - 318 (+2),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3985 (+16) од,
- спеціальна техніка - 144 (+0).
Нагадаємо, російська армія від серпня зазнає невдач на полі бою в Україні. За даними британської розвідки, через це у Москві вирішили завдавати ударів по цивільних об'єктах.
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