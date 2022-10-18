Карта войны в Украине на 18 октября: свежие данные от британской разведки

По данным карты, бойцы Вооруженных сил Украины получили преимущество над врагом на востоке Харьковской области. Похожая ситуация наблюдается и на севере Донецкой области, в районе Лимана.

Карта британской разведки (нажмите, чтобы увеличить)

При этом российские оккупанты сохраняют свои основные силы в районе поселка Пески (Донецкая область) и неподалеку от Бахмута.

На юге, согласно с картой британской разведки, украинские военные удерживают преимущество над россиянами. Основные силы ВСУ сосредоточены на юго-востоке Николаевской области и на севере Херсонской.