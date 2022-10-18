Карта войны в Украине на 18 октября: свежие данные от британской разведки

Украинские военные сосредотачивают силы для контрнаступления на юге и востоке страны. При этом россияне пытаются продолжить оккупацию в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от британской разведки.
По данным карты, бойцы Вооруженных сил Украины получили преимущество над врагом на востоке Харьковской области. Похожая ситуация наблюдается и на севере Донецкой области, в районе Лимана.
Карта британской разведки (нажмите, чтобы увеличить)
При этом российские оккупанты сохраняют свои основные силы в районе поселка Пески (Донецкая область) и неподалеку от Бахмута.
На юге, согласно с картой британской разведки, украинские военные удерживают преимущество над россиянами. Основные силы ВСУ сосредоточены на юго-востоке Николаевской области и на севере Херсонской.
Напомним, ранее стало известно, что украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 окупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.