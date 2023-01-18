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Карта війни в Україні на 18 січня: дані британської розвідки

Фото: британська розвідка показала карту бойових дій в Україні (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти не полишають спроб просунутися у Донецькій області. Тим часом українські захисники відбивають ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, українські військові продовжують утримувати оборону у Донецькій та Луганській областях.

Запеклі бої тривають на декількох напрямках. Російські військові намагаються просунутися углиб Донецької області та мають на меті повністю захопити регіон, проте українські захисники стримують просування противника. Найбільш "гарячими" точками є Соледарі, Вугледар, а також район Бахмута та Авдіївки.

На інших ділянках фронту суттєвих змін немає. Загарбники продовжують атакувати прифронтову зону у Херсонській та Запорізькій областях, а також по всій лінії фронту на сході України.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що українські військові, ймовірно, залишили Соледар 16 січня.

До того ж, експерт оцінив, як втрата Соледару може вплинути на оборону Бахмута.

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Війна Росії проти УкраїниВеликобританія