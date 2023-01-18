ЗСУ швидше за все залишили Соледар два дні тому, - британська розвідка

Збройні сили України скоріше за все залишили Соледар 16 січня. Водночас Бахмут перебуває під контролем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

"До кінця 16 січня українські сили, швидше за все, були виведені з міста Соледар на Донбасі, залишивши контроль над територією російським військовим та групі "Вагнера", - йдеться у повідомленні.

При цьому українські сили, ймовірно, встановили нові оборонні рубежі на заході, наголошується у звіті.

За даними британської розвідки, наступ Росії на Соледар в основному був забезпечений силою "Вагнера" і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб зрештою охопити велике місто Бахмут. Один із двох основних українських маршрутів поставок до Бахмута нині перебуває під зростаючим тиском.

Міноборони Британії публікує знімки, на яких видно, з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують зазнавати інтенсивних артилерійських обстрілів.

"Українські сили майже, напевно, продовжують оборонятися від російських сил на околицях міста", - йдеться в повідомленні.