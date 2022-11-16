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Карта війни в України на 16 листопада: дані британської розвідки

Фото: британська розвідка оновила карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На сході України продовжуються запеклі бої. Українські захисники намагаються прорвати оборону росіян на Луганському напрямку, а окупанти продовжують штурми у районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту Міноборони Британії.

За даними карти, на південному фронті бойові дії призупинилися. "Затишшя" спостерігається після деокупації Херсонської області українськими військовими. На лівому березі Дніпра також немає змін.

При цьому, за даними британської розвідки, українські військові звільнили Кінбурнську косу, що у Миколаївській області. Хоча українська влада не повідомляла про її деокупацію.

Тим часом запеклі бої тривають в районі Бахмута Донецької області та на Луганському напрямку. Українські військові атакують позиції окупантів по лінії річки Оскіл на підступах до Сватового та Кремінної. Росіяни продовжують спроби наступів на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили залізничний міст в Чернігівці Запорізької області, аби завадити росіянам використовувати його у своїх цілях.

При цьомувчора росіяни атакували Україну 96 крилатими ракетами, 75 з них вдалося збити.

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