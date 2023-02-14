Карта війни в Україні на 14 лютого: дані британської розвідки

Російська армія продовжує атакувати українські війська на кількох напрямках у Донецькій та Луганській областях, але безуспішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської карти, активні бойові дії продовжуються в районі Кремінної, Сватового (Луганська область) та Бахмута, Вугледара (Донецька область). Біля останніх населених пунктів зараз тривають запеклі бої. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, проте їм це не вдається.

Українські бійці, у свою чергу, намагаються завдавати контрударів на кількох ділянках фронту. Також Збройні сили продовжують бити за скупченням росіян та їх позиціями на окупованих територіях.

У решті регіонів ситуація стабільна. Ворог продовжує обстрілювати Херсонську та Запорізьку області, також під удари потрапляє прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.