Карта війни в Україні на 14 лютого: дані британської розвідки
Російська армія продовжує атакувати українські війська на кількох напрямках у Донецькій та Луганській областях, але безуспішно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
За даними британської карти, активні бойові дії продовжуються в районі Кремінної, Сватового (Луганська область) та Бахмута, Вугледара (Донецька область). Біля останніх населених пунктів зараз тривають запеклі бої. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, проте їм це не вдається.
Українські бійці, у свою чергу, намагаються завдавати контрударів на кількох ділянках фронту. Також Збройні сили продовжують бити за скупченням росіян та їх позиціями на окупованих територіях.
У решті регіонів ситуація стабільна. Ворог продовжує обстрілювати Херсонську та Запорізьку області, також під удари потрапляє прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
Нагадаємо, раніше в Міноборони Британії зазначали, що російські війська продовжують атакувати українських захисників на Бахмутському напрямку та в районі Кремінної. Проте окупанти не зібрали достатньо сил для оперативного прориву.
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