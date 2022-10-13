Карта війни в Україні на 13 жовтня: оновлені дані від британської розвідки

Українські захисники продовжують наступ у східних областях, а також на півдні нашої країни. Водночас окупанти посилюють обстріли прифронтових населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

За даними британської карти бойових дій, підрозділи ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на лівому березі річки Оскіл у Харківській області. Окупанти своєю чергою намагаються втримати трасу Сватове-Кремінна у Луганській області.

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Також активні бої точаться у Донецькій області. Окупанти намагаються просунутися поблизу Бахмута, але ЗСУ тримають оборону.

Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Крім того, окупанти б'ють по мирному населенню у Херсонській області, намагаючись зупинити наступ ЗСУ.

Однак українські сили на півдні атакують російські війська. ЗСУ просуваються до центральної частини Херсонської області.