Карта війни в Україні на 13 жовтня: оновлені дані від британської розвідки
Українські захисники продовжують наступ у східних областях, а також на півдні нашої країни. Водночас окупанти посилюють обстріли прифронтових населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
За даними британської карти бойових дій, підрозділи ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на лівому березі річки Оскіл у Харківській області. Окупанти своєю чергою намагаються втримати трасу Сватове-Кремінна у Луганській області.
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Також активні бої точаться у Донецькій області. Окупанти намагаються просунутися поблизу Бахмута, але ЗСУ тримають оборону.
Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Крім того, окупанти б'ють по мирному населенню у Херсонській області, намагаючись зупинити наступ ЗСУ.
Однак українські сили на півдні атакують російські війська. ЗСУ просуваються до центральної частини Херсонської області.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 420 окупантів та збили понад 30 безпілотників ворога.
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