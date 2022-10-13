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Карта войны в Украине на 13 октября: обновленные данные от британской разведки

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Украина, Четверг 13 октября 2022 13:48
Карта войны в Украине на 13 октября: обновленные данные от британской разведки Фото: ВСУ продвигаются к центральной части Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают наступление в восточных областях, а также на юге нашей страны. В то же время оккупанты усиливают обстрелы прифронтовых населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской карты боевых действий, подразделения ВСУ продолжают контрнаступательные действия на левом берегу реки Оскол в Харьковской области. Оккупанты в свою очередь пытаются удержать трассу Сватово-Кременная в Луганской области.

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Карта войны в Украине на 13 октября: обновленные данные от британской разведки

Также активные бои идут в Донецкой области. Оккупанты пытаются продвинуться вблизи Бахмута, но ВСУ держат оборону.

Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта в Запорожской области. Кроме того, оккупанты бьют по мирному населению в Херсонской области, пытаясь остановить наступление ВСУ.

Однако украинские силы на юге атакуют российские войска. ВСУ продвигаются к центральной части Херсонской области.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 420 оккупантов и сбили более 30 беспилотников врага.

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