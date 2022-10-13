Карта войны в Украине на 13 октября: обновленные данные от британской разведки

Украинские защитники продолжают наступление в восточных областях, а также на юге нашей страны. В то же время оккупанты усиливают обстрелы прифронтовых населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской карты боевых действий, подразделения ВСУ продолжают контрнаступательные действия на левом берегу реки Оскол в Харьковской области. Оккупанты в свою очередь пытаются удержать трассу Сватово-Кременная в Луганской области.

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Также активные бои идут в Донецкой области. Оккупанты пытаются продвинуться вблизи Бахмута, но ВСУ держат оборону.

Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта в Запорожской области. Кроме того, оккупанты бьют по мирному населению в Херсонской области, пытаясь остановить наступление ВСУ.

Однако украинские силы на юге атакуют российские войска. ВСУ продвигаются к центральной части Херсонской области.