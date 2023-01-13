Карта війни в Україні на 13 січня: дані розвідки Британії

Так, згідно з даними британської розвідки, росіяни завдають намагання штурмувати українців у Луганській та Донецькій областях, а саме біля Сватового, Кремінної, Соледара та Бахмута. У районі двох останніх населених пунктів продовжуються запеклі бої.

Варто зазначити, що російське командування вже поспішило оголосити про захоплення Соледара, проте у Збройних Силах цю інформацію спростовують. Там запевнили, що бої у місті продовжуються.

Ситуація на інших ділянках фронту – стабільна. Обидві сторони продовжують артилерійські дуелі. Тим часом Сили оборони України відпрацьовують за тиловими позиціями ворога на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.