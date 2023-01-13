Карта війни в Україні на 13 січня: дані розвідки Британії

Російські окупанти продовжують спроби наступальних дій на Донбасі. Ворог намагається атакувати українські позиції на кількох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
Так, згідно з даними британської розвідки, росіяни завдають намагання штурмувати українців у Луганській та Донецькій областях, а саме біля Сватового, Кремінної, Соледара та Бахмута. У районі двох останніх населених пунктів продовжуються запеклі бої.
Варто зазначити, що російське командування вже поспішило оголосити про захоплення Соледара, проте у Збройних Силах цю інформацію спростовують. Там запевнили, що бої у місті продовжуються.
Ситуація на інших ділянках фронту – стабільна. Обидві сторони продовжують артилерійські дуелі. Тим часом Сили оборони України відпрацьовують за тиловими позиціями ворога на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія щодня втрачає у війні близько 500-600 військових. Якщо говорити про українські втрати, то вони становлять лише десяту частину цього.
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