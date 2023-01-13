Карта войны в Украине на 13 января: данные разведки Британии

Так, согласно данным британской разведки, россияне наносят пытаются штурмовать украинцев в Луганской и Донецкой областях, а именно - возле Сватового, Кременной, Соледара и Бахмута. В районе двух последних населенных пунктов продолжаются ожесточенные бои.

Стоит отметить, что российское командование уже поспешило объявить о захвате Соледара, однако в Вооруженных силах Украины эту информацию опровергают. Там заверили, что бои в городе продолжаются.

Ситуация на других участках фронта - стабильна. Обе стороны продолжают артиллерийские дуэли. Тем временем Силы обороны Украины отрабатывают по тыловым позициям врага на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.