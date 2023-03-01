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Карта війни: британська розвідка оновила дані про ситуацію на фронті

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Україна, Середа 01 березня 2023 13:12
Карта війни: британська розвідка оновила дані про ситуацію на фронті Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують тримати оборону на сході нашої країни. Найважчою ділянкою фронту залишається Бахмутський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

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Карта війни: британська розвідка оновила дані про ситуацію на фронті

За даними британської карти, на сході України точаться бої відразу на декількох напрямках. Окупанти прагнуть захопити повністю Донецьку та Луганську області.

Росіяни штурмують позиції українських захисників у районі Бахмута, Вугледара, Авдіївки, Кремінної, а також поблизу звільнених населених пунктів Луганської області. Поки значного просування ворога не зафіксовано.

Крім того, бойові дії продовжуються у Харківській та Запорізькій областях.

Водночас російські окупанти обстрілюють населені пункти вздовж усієї лінії фронту на сході та півдні України.

Нагадаємо, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, у регіоні посилилися атаки ворога. Росіяни використовують дрони для розвідки та ударів.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що наші захисники за минулу добу відбили 85 атак росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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