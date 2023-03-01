Карта війни: британська розвідка оновила дані про ситуацію на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Водночас російські окупанти обстрілюють населені пункти вздовж усієї лінії фронту на сході та півдні України.

Крім того, бойові дії продовжуються у Харківській та Запорізькій областях.

Росіяни штурмують позиції українських захисників у районі Бахмута, Вугледара, Авдіївки, Кремінної, а також поблизу звільнених населених пунктів Луганської області. Поки значного просування ворога не зафіксовано.

За даними британської карти, на сході України точаться бої відразу на декількох напрямках. Окупанти прагнуть захопити повністю Донецьку та Луганську області.

Натисніть на зображення, щоб побачити детальніше

Нагадаємо, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, у регіоні посилилися атаки ворога. Росіяни використовують дрони для розвідки та ударів.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що наші захисники за минулу добу відбили 85 атак росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.