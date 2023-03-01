Карта войны: британская разведка обновила данные о ситуации на фронте
Украинские военные продолжают держать оборону на востоке нашей страны. Самым трудным участком фронта остается Бахмутское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
Нажмите на изображение, чтобы увидеть подробнее
По данным британской карты, на востоке Украины идут бои сразу на нескольких направлениях. Оккупанты хотят захватить полностью Донецкую и Луганскую области.
Россияне штурмуют позиции украинских защитников в районе Бахмута, Угледара, Авдеевки, Кременной, а также вблизи освобожденных населенных пунктов Луганской области. Пока значительное продвижение врага не зафиксировано.
Кроме того, боевые действия продолжаются в Харьковской и Запорожской областях.
В то же время российские оккупанты обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта на востоке и юге Украины.
Напомним, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в регионе усилились атаки врага. Россияне используют дроны для разведки и ушибов.
В Генштабе ВСУ сообщают, что наши защитники за минувшие сутки отразили 85 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.