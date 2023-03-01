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Карта войны: британская разведка обновила данные о ситуации на фронте

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Украина, Среда 01 марта 2023 13:12
Карта войны: британская разведка обновила данные о ситуации на фронте Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают держать оборону на востоке нашей страны. Самым трудным участком фронта остается Бахмутское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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Карта войны: британская разведка обновила данные о ситуации на фронте

По данным британской карты, на востоке Украины идут бои сразу на нескольких направлениях. Оккупанты хотят захватить полностью Донецкую и Луганскую области.

Россияне штурмуют позиции украинских защитников в районе Бахмута, Угледара, Авдеевки, Кременной, а также вблизи освобожденных населенных пунктов Луганской области. Пока значительное продвижение врага не зафиксировано.

Кроме того, боевые действия продолжаются в Харьковской и Запорожской областях.

В то же время российские оккупанты обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта на востоке и юге Украины.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в регионе усилились атаки врага. Россияне используют дроны для разведки и ушибов.

В Генштабе ВСУ сообщают, что наши защитники за минувшие сутки отразили 85 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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