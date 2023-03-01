Карта войны: британская разведка обновила данные о ситуации на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

В то же время российские оккупанты обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта на востоке и юге Украины.

Кроме того, боевые действия продолжаются в Харьковской и Запорожской областях.

Россияне штурмуют позиции украинских защитников в районе Бахмута, Угледара, Авдеевки, Кременной, а также вблизи освобожденных населенных пунктов Луганской области. Пока значительное продвижение врага не зафиксировано.

По данным британской карты, на востоке Украины идут бои сразу на нескольких направлениях. Оккупанты хотят захватить полностью Донецкую и Луганскую области.

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Напомним, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в регионе усилились атаки врага. Россияне используют дроны для разведки и ушибов.

В Генштабе ВСУ сообщают, что наши защитники за минувшие сутки отразили 85 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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