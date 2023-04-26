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Карта війна в Україні на 26 квітня: нові дані британської розвідки

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Україна, Середа 26 квітня 2023 14:04
Карта війна в Україні на 26 квітня: нові дані британської розвідки Фото: британська розвідка показала свіжу карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників на сході нашої країни. Проте ЗСУ відбивають атаки та не дають ворогу просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

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Карта війна в Україні на 26 квітня: нові дані британської розвідки

За даними карти від британської розвідки, головні бої проходять на сході України. Російська армія зосередилася на трьох напрямках. Окупанти атакують у районі Бахмута, західніше Донецька (район Авдіївки) та на лінії Куп'янськ-Лиман. Поки просування ворога не зафіксовано.

Також тривають локальні зіткнення на півдні України. Зокрема, у Херсонській та Запорізькій областях. Ворог на цих ділянках фронту зайняв оборону.

Крім того, окупаційні війська активно обстрілюють всю лінію фронту та прифронтові населені пункти. Росіяни використовують важке озброєння та авіацію проти військових та мирного населення.

Нагадаємо, керівник військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Україну чекає вирішальна битва, на його думку, війна може закінчитися цього року.

Аналітики ISW зазначають, що найважчі бої йдуть у південні та західній частині Бахмута.

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