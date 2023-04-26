Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW

Найзапекліші бої тривають на півдні та заході Бахмута, а на півдні ЗСУ, ймовірно, вдарили з ракетного комплексу "Грім-2" по Керченському мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські джерела стверджували, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна 25 квітня. Російські військові блогери стверджували 24 квітня, що російські війська просунулися в напрямку Невського (17 км на північний захід від Кремінної), Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної) та на схід від Спірного (25 км на південь від Кремінної).

У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжують укріплювати позиції на Куп’янському напрямку, а на Лиманському напрямку наземних ударів не вели. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 квітня, показують, що російські війська, ймовірно, захопили Кармазинівку (13 км на південний захід від Сватового) у невстановлену дату.

Командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 25 квітня повідомив, що російські війська намагаються витіснити українські війська з їхніх позицій у районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної), щоб створити умови для подальшого наступу на Лиманському напрямку. Сирський також повідомив, що російські війська на сході України сформували з кожної бригади чи полку піхотні підрозділи "Штурм", посилені танками, термобаричною артилерією, мінометами та протитанковими підрозділами.

Бої на Донбасі

24 квітня російські війська продовжували здійснювати наземні атаки в Бахмуті та його околицях. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 квітня, показують, що сили групи "Вагнера" незначно просувалися на південний захід від залізничної станції Бахмут-2 у західному Бахмуті.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська "Вагнера" просунулися в південному та західному Бахмуті, де бої найзапекліші. Деякі військові блогери стверджували, що війська "Вагнера" просунулися далі на захід від залізничної станції Бахмут-2. Один військовий блогер стверджував, що бої посилюються на північний захід від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід) і Новомаркового (12 км на північний захід).

Український Генштаб повідомив, що бойові дії в Бахмуті тривають, і що українські сили відбили російські наземні атаки поблизу Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), Новомаркового, Хромового (безпосередньо на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (5 км на південь від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що сили групи "Вагнера" більше не можуть вести бойові дії без підтримки російських ВДВ та підрозділів спеціального призначення, які, за словами Череватого, активізуються в районі Бахмута.

Українські сили здійснили локалізовану контратаку на північний захід від Бахмута, ймовірно, щоб зменшити тиск на лінію матеріально-технічного забезпечення, що проходить через Хромове. На відео з геолокацією, опублікованому 25 квітня, видно, як українські війська наздоганяють російські позиції на північ від траси О0504 Хромове-Часів Яр. Однак російський військовий блогер заявив, що українська контратака була невдалою.

25 квітня російські війська продовжували здійснювати наземні атаки вздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри народного ополчення так званої "ДНР" 21 квітня показують, що російські війська просунулися на схід у напрямку Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки).

У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Новокалинового (9 км на північ від Авдіївки), Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), Північного (6 км на захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (безпосередньо на захід від Донецька) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

На карті бойових дій російського військового блогера стверджується, що станом на 25 квітня російські війська просувалися на захід від Кам’янки (4 км на північ від Авдіївки) і на південь від Веселого (5 км на північ від Авдіївки). [32] На геолокаційних кадрах так званого "Народного ополчення ДНР" видно, як 1-а Слов’янська та 110-та мотострілецька бригади так званої "ДНР" (1-й армійський корпус) діють на південь від Сіверного та біля Невельського відповідно.

25 квітня російські війська не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області. Речник ЗСУ Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що російська 155-а морська піхотна бригада (ТОФ) знову з’явилася в районі Вугледара, маючи на увазі, що бригада покинула лінію фронту в невстановлений день для відпочинку та відновлення. Дмитрашківський оцінив, що 155-а бригада, швидше за все, не в повній бойовій готовності.

"Південна вісь"

25 квітня російські військові блогери продовжували різко заперечувати, що українські війська зайняли стійкі позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Вони розширили текстові повідомлення та відеозаяви російських військових, які стверджують, що українських військ на східному березі Херсонської області немає і ситуація контрольована.

На одному з таких відео зображені члени "Союзу добровольців Донбасу", афілійованого з окупаційним главою Криму Сергієм Аксьоновим. Однак один військовий блогер стверджував, що українські війська захопили багато островів у дельті річки Дніпро.

Російські військові блогери також скористалися можливістю посилити заяви про російські військові успіхи, зокрема те, що російські війська збили український Су-25, який підтримував українські рейди через річку Дніпро. Вони також стверджували, що російські авіаудари, зокрема модифікованими керованими бомбами ФАБ-500, покращили здатність російських військ відбивати українські війська зі східного берега Херсонської області.

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 25 квітня заявив, що українські війська перекинули новий ракетний комплекс "Грім-2" до міста Запоріжжя. Повідомляється, що максимальний радіус дії "Грім-2" становить 400-500 кілометрів. Російський військовий блогер заявив, що 22 квітня українські війська обстріляли Керченський міст ракетою "Грім-2".