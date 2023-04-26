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Карта война в Украине на 26 апреля: новые данные британской разведки

Новина українською →
Украина, Среда 26 апреля 2023 14:04
Карта война в Украине на 26 апреля: новые данные британской разведки Фото: британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников на востоке нашей страны. Однако ВСУ отбивают атаки и не дают врагу продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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Карта война в Украине на 26 апреля: новые данные британской разведки

По данным карты от британской разведки главные бои проходят на востоке Украины. Российская армия сосредоточилась на трех направлениях. Оккупанты атакуют в районе Бахмута, западнее Донецка (район Авдеевки) и на линии Купянск-Лиман. Пока продвижение врага не зафиксировано.

Также продолжаются локальные столкновения на юге Украины. В частности, в Херсонской и Запорожской областях. Враг на этих участках фронта занял оборону.

Кроме того, оккупационные войска активно обстреливают всю линию фронта и прифронтовые населенные пункты. Россияне используют тяжелое вооружение и авиацию против военных и мирного населения.

Напомним, руководитель военной разведки Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина рассказал, что Украину ожидает решающая битва, по его мнению, война может закончиться в этом году.

Аналитики ISW отмечают, что тяжелые бои идут в южной и западной части Бахмута.

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