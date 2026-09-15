Карта руху "Шахедів" може стати доступною для всіх: "Флеш" висунув несподівану ідею

За його словами, вже ухвалили рішення надати автозаправним станціям доступ до карти переміщення "Шахедів". Така можливість також є в "Укрзалізниці" та деяких інших організацій.

Бескрестнов звернув увагу, що фактично приховати цю інформацію від противника вже складно. За його словами, через велику кількість користувачів зберегти дані в таємниці неможливо.

"Доступ мають адміністратори сотень каналів у Telegram, які словами переказують те, що бачать", - зазначив він.

На цьому тлі радник президента запропонував відкрити доступ до інформації для всього населення.

"Знайдіть хоча б одну причину, чому не надати цю інформацію всьому населенню? Це збереже потенційно сотні життів!" - написав Бескрестнов.

Він додав, що цей варіант кілька разів обговорювали в Міністерстві оборони. За його словами, аргументів проти такої ідеї під час обговорень не знайшли.

Яку інформацію можуть бачити цивільні

Водночас мова не йде про повне відкриття військової карти. Точні координати, номери цілей, службова інформація та дані про особливі цілі, за пропозицією Бескрестнова, мають залишатися доступними лише військовим.

Цивільним пропонують показувати тільки інформацію про те, де наразі є загроза.

При цьому розглядають одразу кілька способів реалізації такої системи.

Один із варіантів передбачає персональні попередження. Людині можуть повідомляти, що "Шахед" наближається до неї, а також вказувати відстань до безпілотника.

Бескрестнов назвав цей підхід альтернативою на випадок, якщо військові не погодять його пропозицію щодо відкриття карти.

Ще один варіант - показувати інформацію про "Шахеди" лише над містами. На думку радника президента, це дозволило б не розкривати противнику інформацію про те, де саме українські системи радіолокації виявляють повітряні цілі.

Також пропонується відображати дрони не за точними координатами, а за умовними квадратами. Наприклад, карта може показувати рух "Шахедів" із точністю приблизно 2 на 2 км.

Такий формат, за словами Бескрестнова, може бути достатнім для цивільних, адже дозволятиме розуміти район перебування загрози, але водночас не відкриватиме ворогу надто точну інформацію.