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Карта движения "Шахедов" может стать доступной всем: "Флэш" выдвинул неожиданную идею

21:09 15.09.2026 Вт
3 мин
aimg Мария Науменко
Фото: русский дрон типа "Шахед" (Getty Images)

Карта перемещения русских "Шахедов" может стать доступной гражданским. В то же время, военные предлагают скрыть точные координаты и служебные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

По его словам, уже приняли решение предоставить автозаправочным станциям доступ к карте перемещения "Шахедов". Такая возможность также есть у "Укрзализныци" и некоторых других организаций.

Бескрестнов направил внимание, что практически скрыть эту информацию от противника уже трудно. По его словам, из-за большого количества пользователей сохранить данные в тайне невозможно.

"Доступ имеют администраторы сотен каналов в Telegram, которые словами пересказывают то, что видят", - отметил он.

На этом фоне советник президента предложил открыть доступ к информации всего населения.

"Найдите хотя бы одну причину, почему не предоставить эту информацию всему населению? Это сохранит потенциально сотни жизней!" – написал Бескрестнов.

Он добавил, что этот вариант несколько раз обсуждается в Министерстве обороны. По его словам, аргументы против такой идеи во время обсуждений не нашли.

Какую информацию могут видеть гражданские

В то же время речь не идет о полном открытии военной карты. Точные координаты, номера целей, служебная информация и данные об особых целях, по предложению Бескрестнова, должны оставаться доступными только военным.

Гражданским предлагают показывать только информацию о том, где сейчас угроза.

При этом рассматривается сразу несколько способов реализации такой системы.

Один из вариантов предполагает персональные предупреждения. Человеку могут сообщать, что "Шахед" приближается к нему, а также указывать расстояние до беспилотника.

Бескрестнов назвал этот подход альтернативой в случае, если военные не согласуют его предложение об открытии карты.

Еще один вариант – показывать информацию о "Шахедах" только над городами. По мнению советника президента, это позволило бы не раскрывать противнику информацию о том, где именно украинские радиолокационные системы обнаруживают воздушные цели.

Также предлагается отображать дроны не по точным координатам, а по условным квадратам. К примеру, карта может показывать движение "Шахедов" с точностью примерно 2 на 2 км.

Такой формат, по словам Бескрестнова, может быть достаточным для гражданских, ведь позволит понимать район пребывания угрозы, но в то же время не будет открывать врагу слишком точную информацию.

Напомним, 15 сентября стало известно, что АЗС Киевской области получат доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которую используют Силы обороны.

Она позволит работникам заправок в режиме реального времени видеть движение вражеских воздушных целей и быстрее реагировать на угрозу.

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