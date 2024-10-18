У Польщі планують змінити правила отримання Карти поляка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Зміни мають забезпечити більш прозору та справедливу процедуру, зберігаючи при цьому ключові цілі програми - підтримку польських діаспор та зміцнення культурних зв’язків із Польщею.

З моменту запровадження Карти поляка у 2007 році понад 206 тисяч осіб стали її власниками. Ця карта, створена для підтримки польських діаспор і зміцнення зв’язків з історичною батьківщиною, користується особливою популярністю серед громадян України та Білорусі.

Закон про Карту поляка вимагає від заявників доказів польського походження. Для цього необхідно, щоб принаймні один із батьків, бабусь і дідусів або двоє прадідів мали польське громадянство або належали до польської нації. Також карту могли отримати особи, які активно брали участь у польських організаціях не менше трьох років. Однак це положення стало предметом дискусій з моменту введення програми, оскільки заявники, які подавали довідки від польських організацій, не завжди були зобов’язані доводити своє реальне польське походження.

Згідно з доповіддю Центру міграційних досліджень за червень 2022 року, з 162 тисяч карток, виданих за останні роки, близько 7 тисяч (4%) отримали особи, які не мали прямого польського походження, але надали довідки. Найчастіше такі документи видавали Федерація польських організацій України (2,2 тисячі), Союз поляків України (1,1 тисячі) та Союз поляків Білорусі (912 осіб).