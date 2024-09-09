Чи можуть українські біженці в Польщі отримати "карту побиту" і що для цього треба

Українські біженці у Польщі можуть змінити свій статус легального перебування і отримати посвідку на тимчасове проживання нарівні з іншими іноземцями. Для цього треба відповідати певним вимогам.

РБК-Україна розповідає, як втікачі від війни можуть отримати "карту побиту" у Польщі.

Хто може легалізуватися з посвідкою на тимчасове проживання

Із прийняттям змін до закону про допомогу українцям у Польщі від 1 липня 2024 року українці мають три способи легалізуватися у цій країні, повідомляв портал "Наш вибір":

отримати статус тимчасового захисту (номер PESEL UKR);

отримати посвідку на тимчасове перебування для іноземців ("карту побиту" - kartа pobytu);

та з наступного року перейти на спеціальну карту тимчасового перебування на 3 роки CUKR.

Карта побиту - це дозвіл на тимчасове чи постійне проживання який дозволяє іноземцям перебувати у країні тривалий час, в'їжджати без оформлення візи та мати базові громадянські права.

Із 1 квітня 2023 року українці, які отримали в Польщі статус тимчасового захисту, мажуть подавати заявку на отримання карти побиту. Таке право надали лише 3 категоріям біженців:

ті, хто офіційно працевлаштовані у Польщі;

ведуть у Польщі підприємницьку діяльність, включно із реєстрацією ФОП;

мають Blue Card.

Щоб розпочати оформлення "карти побиту", необхідно звернутися до відділу в справах іноземців у воєводському управлінні за місцем проживання та подати пакет документів. Серед них має бути довідка про платоспроможність, реєстрація місця проживання і договір оренди житла. Також треба буде здати біометричні дані – відбитки пальців.

Фото: Оформлення карти побиту у Польщі (колаж РБК-Україна)

Що треба знати про отримання карти CUKR

Подати заяву на спеціальну карту тимчасового перебування (CUKR) українці зможуть із 2025 року. Про це повідомили в Управлінні у справах іноземців у Польщі. Зробити це можна буде лише через спеціальний онлайн-сервіс.

Ця карта гарантує однакові права із іншими іноземцями, які проживають у Польщі на підставі звичайних дозволів на перебування. Цей документ видаватимуть за спрощеною процедурою. Але однією із умов буде активний статус UKR мінімум 365 днів.

У карті буде зазначено, що раніше людина мала статус UKR (тимчасовий захист). Карту CUKR зможуть отримати і діти. Отримання карти CUKR означатиме, що людина втратить усі пільги, пов'язані зі статусом тимчасового захисту.

Тимчасовим захистом у Польщі користуються приблизно 950 тисяч українців. Із 1 липня країна змінила правила допомоги і скоротила низку пільг. Водночас за новим законодавством біженцям буде надана можливість залишитися у Польщі на тривалий час після закінчення тимчасового захисту.