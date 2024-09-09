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Чи можуть українські біженці в Польщі отримати "карту побиту" і що для цього треба

Польща, Варшава, Понеділок 09 вересня 2024 08:30
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Чи можуть українські біженці в Польщі отримати "карту побиту" і що для цього треба Фото: Українці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Польщі можуть змінити свій статус легального перебування і отримати посвідку на тимчасове проживання нарівні з іншими іноземцями. Для цього треба відповідати певним вимогам.

РБК-Україна розповідає, як втікачі від війни можуть отримати "карту побиту" у Польщі.

Хто може легалізуватися з посвідкою на тимчасове проживання

Із прийняттям змін до закону про допомогу українцям у Польщі від 1 липня 2024 року українці мають три способи легалізуватися у цій країні, повідомляв портал "Наш вибір":

  • отримати статус тимчасового захисту (номер PESEL UKR);
  • отримати посвідку на тимчасове перебування для іноземців ("карту побиту" - kartа pobytu);
  • та з наступного року перейти на спеціальну карту тимчасового перебування на 3 роки CUKR.

Карта побиту - це дозвіл на тимчасове чи постійне проживання який дозволяє іноземцям перебувати у країні тривалий час, в'їжджати без оформлення візи та мати базові громадянські права.

Із 1 квітня 2023 року українці, які отримали в Польщі статус тимчасового захисту, мажуть подавати заявку на отримання карти побиту. Таке право надали лише 3 категоріям біженців:

  • ті, хто офіційно працевлаштовані у Польщі;
  • ведуть у Польщі підприємницьку діяльність, включно із реєстрацією ФОП;
  • мають Blue Card.

Щоб розпочати оформлення "карти побиту", необхідно звернутися до відділу в справах іноземців у воєводському управлінні за місцем проживання та подати пакет документів. Серед них має бути довідка про платоспроможність, реєстрація місця проживання і договір оренди житла. Також треба буде здати біометричні дані – відбитки пальців.

Чи можуть українські біженці в Польщі отримати &quot;карту побиту&quot; і що для цього требаФото: Оформлення карти побиту у Польщі (колаж РБК-Україна)

Що треба знати про отримання карти CUKR

Подати заяву на спеціальну карту тимчасового перебування (CUKR) українці зможуть із 2025 року. Про це повідомили в Управлінні у справах іноземців у Польщі. Зробити це можна буде лише через спеціальний онлайн-сервіс.

Ця карта гарантує однакові права із іншими іноземцями, які проживають у Польщі на підставі звичайних дозволів на перебування. Цей документ видаватимуть за спрощеною процедурою. Але однією із умов буде активний статус UKR мінімум 365 днів.

У карті буде зазначено, що раніше людина мала статус UKR (тимчасовий захист). Карту CUKR зможуть отримати і діти. Отримання карти CUKR означатиме, що людина втратить усі пільги, пов'язані зі статусом тимчасового захисту.

Тимчасовим захистом у Польщі користуються приблизно 950 тисяч українців. Із 1 липня країна змінила правила допомоги і скоротила низку пільг. Водночас за новим законодавством біженцям буде надана можливість залишитися у Польщі на тривалий час після закінчення тимчасового захисту.

Нагадаємо, ми писали, хто з біженців зможе подати заяву на нову карту перебування CUKR у Польщі.

Також ми розповідали, що змінилось для українців у Польщі з 1 липня.

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При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: сайти Управління у справах іноземців у Польщі, ukrainianinpoland.pl, сайт "Українського дому" у Варшаві "Наш вибір".

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