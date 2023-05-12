ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: які зміни на фронтах

Новость на русском →
П'ятниця 12 травня 2023 13:55
Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: які зміни на фронтах Фото: британська розвідка оновила карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українським захисникам вдалося просунутися на Бахмутському напрямку, але на сході продовжують точитися запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Російські військові продовжують зосереджувати свої зусилля на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках, здійснюючи там атаки. Найскладніші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: які зміни на фронтах

При цьому українські захисники змогли просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку. До того ж, вони не втратили жодної своїй позиції у Бахмуті за тиждень.

Тим часом загарбники продовжують здійснювати наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.

У Херсонській та Запорізькій областях ситуація стабільна, проте окупанти продовжують бити по українських позиціях.

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що у ході локальних контратак біля Бахмута українські військові могли прорвати деякі рубежі росіян. Успішні дії Сил оборони посилили паніку у російському інформаційному просторі на тлі чуток про заплановані контрнаступи.

Окрім того, за даними CNN, українські війська почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна Росії проти України
NEWS
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу