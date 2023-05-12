Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: які зміни на фронтах

Українським захисникам вдалося просунутися на Бахмутському напрямку, але на сході продовжують точитися запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter .

Російські військові продовжують зосереджувати свої зусилля на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках, здійснюючи там атаки. Найскладніші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

При цьому українські захисники змогли просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку. До того ж, вони не втратили жодної своїй позиції у Бахмуті за тиждень.

Тим часом загарбники продовжують здійснювати наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.

У Херсонській та Запорізькій областях ситуація стабільна, проте окупанти продовжують бити по українських позиціях.