Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: які зміни на фронтах
Українським захисникам вдалося просунутися на Бахмутському напрямку, але на сході продовжують точитися запеклі бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
Російські військові продовжують зосереджувати свої зусилля на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках, здійснюючи там атаки. Найскладніші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
При цьому українські захисники змогли просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку. До того ж, вони не втратили жодної своїй позиції у Бахмуті за тиждень.
Тим часом загарбники продовжують здійснювати наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.
У Херсонській та Запорізькій областях ситуація стабільна, проте окупанти продовжують бити по українських позиціях.
Нагадаємо, в ISW повідомляли, що у ході локальних контратак біля Бахмута українські військові могли прорвати деякі рубежі росіян. Успішні дії Сил оборони посилили паніку у російському інформаційному просторі на тлі чуток про заплановані контрнаступи.
Окрім того, за даними CNN, українські війська почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.