Карта боевых действий в Украине от британской разведки: какие изменения на фронтах
Украинским защитникам удалось продвинуться на Бахмутском направлении, но на востоке продолжаются ожесточенные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
Российские военные продолжают сосредоточивать свои усилия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, осуществляя там атаки. Самые сложные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
При этом украинские защитники смогли продвинуться на 2 км в Бахмутском направлении. К тому же они не потеряли ни одной своей позиции в Бахмуте за неделю.
Тем временем захватчики продолжают совершать наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная в Луганской области.
В Херсонской и Запорожской областях ситуация стабильная, однако оккупанты продолжают бить по украинским позициям.
Напомним, в ISW сообщали, что в ходе локальных контратак у Бахмута украинские военные могли прорвать некоторые рубежи россиян. Успешные действия Сил обороны усилили панику в российском информационном пространстве на фоне слухов о планируемых контрнаступлениях.
Кроме того, по данным CNN, украинские войска начали "формировать" операции накануне контрнаступления.
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