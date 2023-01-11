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Карта бойових дій в Україні на 11 січня: дані британської розвідки

Фото: росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ на Донбасі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські загарбники продовжують спроби наступу на Донбасі. Ворог атакує українські позиції на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, російські окупанти намагаються розвивати наступ у Донецькій та Луганській областях. Найзапекліші бої йдуть у районі Соледара, Бахмута, Кремінної та Сватове.

При цьому в Соледарі продовжуються міські бої. Ситуація у місті складна, проте контрольована. Сили оборони відбивають атаки ворога та наносять контрудари. Схожа ситуація і в Бахмуті.

Щодо ситуації на інших напрямках, то там обидві сторони продовжують артилерійські дуелі. Крім того, українські сили завдають точних ударів по тилових позиціях росіян у Херсонській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, за даними представника Східного угруповання військ, у Соледарі (Донецька область) продовжуються запеклі бої, але ситуація на контролі ЗСУ. Захисники намагаються завдати шкоди ворогові.

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