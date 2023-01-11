Карта боевых действий в Украине на 11 января: данные британской разведки

Российские захватчики продолжают попытки наступления на Донбассе. Враг атакует украинские позиции на нескольких направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Согласно данным британской разведки, российские оккупанты пытаются развивать наступление в Донецкой и Луганской областях. Самые горячие бои идут в районе Соледара, Бахмута, Кременной и Сватово.
При этом в Соледаре продолжаются городские бои. Ситуация в городе сложная, однако контролируемая. Силы обороны отбивают атаки врага и наносят контрудары. Похожая обстановка и в Бахмуте.
Что касается ситуации на других направлениях, то там обе стороны продолжают артиллерийские дуэли. Кроме того, украинские силы наносят точные удары по тыловым позициям россиян в Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, по данным представителя Восточной группировки войск, в Соледаре (Донецкая область) продолжаются ожесточенные бои, но ситуация на контроле ВСУ. Защитники пытаются нанести урон врагу.
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