ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Карта бойових дій в Україні на 11 січня: дані британської розвідки

Новость на русском →
Середа 11 січня 2023 13:42
Карта бойових дій в Україні на 11 січня: дані британської розвідки Фото: росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ на Донбасі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські загарбники продовжують спроби наступу на Донбасі. Ворог атакує українські позиції на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, російські окупанти намагаються розвивати наступ у Донецькій та Луганській областях. Найзапекліші бої йдуть у районі Соледара, Бахмута, Кремінної та Сватове.

При цьому в Соледарі продовжуються міські бої. Ситуація у місті складна, проте контрольована. Сили оборони відбивають атаки ворога та наносять контрудари. Схожа ситуація і в Бахмуті.

Щодо ситуації на інших напрямках, то там обидві сторони продовжують артилерійські дуелі. Крім того, українські сили завдають точних ударів по тилових позиціях росіян у Херсонській та Запорізькій областях.

Карта бойових дій в Україні на 11 січня: дані британської розвідки

Нагадаємо, за даними представника Східного угруповання військ, у Соледарі (Донецька область) продовжуються запеклі бої, але ситуація на контролі ЗСУ. Захисники намагаються завдати шкоди ворогові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Війна в Україні
NEWS
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня