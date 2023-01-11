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Карта боевых действий в Украине на 11 января: данные британской разведки

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Среда 11 января 2023 13:42
Карта боевых действий в Украине на 11 января: данные британской разведки Фото: россияне продолжают атаковать позиции ВСУ на Донбассе (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские захватчики продолжают попытки наступления на Донбассе. Враг атакует украинские позиции на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, российские оккупанты пытаются развивать наступление в Донецкой и Луганской областях. Самые горячие бои идут в районе Соледара, Бахмута, Кременной и Сватово.

При этом в Соледаре продолжаются городские бои. Ситуация в городе сложная, однако контролируемая. Силы обороны отбивают атаки врага и наносят контрудары. Похожая обстановка и в Бахмуте.

Что касается ситуации на других направлениях, то там обе стороны продолжают артиллерийские дуэли. Кроме того, украинские силы наносят точные удары по тыловым позициям россиян в Херсонской и Запорожской областях.

Карта боевых действий в Украине на 11 января: данные британской разведки

Напомним, по данным представителя Восточной группировки войск, в Соледаре (Донецкая область) продолжаются ожесточенные бои, но ситуация на контроле ВСУ. Защитники пытаются нанести урон врагу.

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