Карта боевых действий в Украине на 11 января: данные британской разведки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, российские оккупанты пытаются развивать наступление в Донецкой и Луганской областях. Самые горячие бои идут в районе Соледара, Бахмута, Кременной и Сватово.

При этом в Соледаре продолжаются городские бои. Ситуация в городе сложная, однако контролируемая. Силы обороны отбивают атаки врага и наносят контрудары. Похожая обстановка и в Бахмуте.

Что касается ситуации на других направлениях, то там обе стороны продолжают артиллерийские дуэли. Кроме того, украинские силы наносят точные удары по тыловым позициям россиян в Херсонской и Запорожской областях.