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Карта бойових дій в Україні на 1 грудня: дані британської розвідки

Фото: окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ на східному напрямку (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують атакувати позиції Збройних сил України на східному напрямку. Найважчі бої продовжуються під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, основні бої зараз тривають на східному фланзі. Там окупанти намагаються розвинути наступ на трьох напрямках – у районі Сватове, Кремінній та Бахмута. Ситуація біля останнього населеного пункту найважча, оскільки росіяни намагаються оточити українське угруповання, оминаючи його з півдня від Бахмута.

Щодо інших ділянок фронту, то там ситуація не змінилася. У Херсонській та Запорізькій області продовжуються обстріли. ЗСУ, своєю чергою, успішно накривають вогнем райони зосередження російських військ на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні близько 200 тисяч своїх військових. Ця цифра включає вбитих, поранених і не лише.

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