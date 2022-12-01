Карта боевых действий в Украине на 1 декабря: данные британской разведки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, основные бои сейчас идут на восточном фланге. Там оккупанты пытаются развить наступление на трех направлениях - в районе Сватово, Кременной и Бахмута. Ситуация возле последнего населенного пункта самая тяжелая, поскольку россияне пытаются окружить украинскую группировку, обходя ее с юга от Бахмута.

Что касается других участков фронта, то там ситуация не изменилась. В Херсонской и Запорожской области продолжаются обстрелы. ВСУ, в свою очередь, успешно накрывают огнем районы сосредоточения российских войск на оккупированных территориях.