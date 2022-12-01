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Карта боевых действий в Украине на 1 декабря: данные британской разведки

Фото: оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ на восточном направлении (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают атаковать позиции Вооруженных сил Украины на восточном направлении. Тяжелейшие бои продолжаются под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, основные бои сейчас идут на восточном фланге. Там оккупанты пытаются развить наступление на трех направлениях - в районе Сватово, Кременной и Бахмута. Ситуация возле последнего населенного пункта самая тяжелая, поскольку россияне пытаются окружить украинскую группировку, обходя ее с юга от Бахмута.

Что касается других участков фронта, то там ситуация не изменилась. В Херсонской и Запорожской области продолжаются обстрелы. ВСУ, в свою очередь, успешно накрывают огнем районы сосредоточения российских войск на оккупированных территориях.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что Россия с начала полномасштабной войны потеряла в Украине около 200 000 своих военных. Эта цифра включает убитых, раненых и не только.

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