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Карта боевых действий в Украине: что происходит 15 июля

Фото: украинские военные сдерживают продвижение россиян (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска наносят удары по украинским позициям почти по всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис liveuamap.

Фото: карта боевых действий (liveuamap.com)

Согласно опубликованной карте, основные бои продолжаются на Донбассе. В частности, противник обстреливает украинские позиции и мирные населенные пункты вдоль линии соприкосновения от Изюма до Угледара.

На юге страны зафиксированы удары по Николаеву и другим населенным пунктам.

Напомним, детальнее с ситуацией на фронтах можно ознакомиться в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Также сообщалось, что вечером раздавались взрывы в Кривом Роге.

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Война России против Украины