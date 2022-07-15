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Россияне пытались захватить Богородичное, а ВСУ отбили ряд штурмов: ситуация на фронте

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Украина, Пятница 15 июля 2022 18:55
Россияне пытались захватить Богородичное, а ВСУ отбили ряд штурмов: ситуация на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте 15 июля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Идут 142 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину. Оккупанты продолжают попытки наступления на разных участках фронта, но получают отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Что происходило на фронте сегодня, 15 июля:

  • на Волынском и Полесском направлениях в белорусском небе было замечено дежурство российского самолета-разведчика А-50У, остается угроза ракетных ударов из Беларуси;
  • на Северском направлении оккупанты обстреливали территории Сумской области, а с целью сковывания действий ВСУ россияне держат в Курской и Брянской областях до четырех БТГр;
  • на Слобожанском направлении оккупанты из артиллерии обстреливали Харьков и населенные пункты Харьковской области, попытались захватить Богородичное, но получили отпор;
  • на Донецком направлении пытались установить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск и наступать в направлении Нагорного и Белогоровки, в результате понесли потери и отступили; несколько раз оккупанты пытались улучшить свое положение на направлениях Николаевка-Спорный, Мироновка-Углегорская ТЭС и Возрождение-Вершина, но получили отпор и отступили;
  • на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне понесли значительные потери и отступили при попытке улучшить свое положение на направлениях Сладкое-Водяное, Владимировка-Водяное, Егоровка-Павловка;
  • на Южнобугском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения;
  • в акватории Черного моря россияне удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.

Кроме того, противник продолжает применять свои беспилотники для ведения разведки на участках фронта. Беспилотники были замечены на Южнобугском направлении, в районах Павлограда и Покровска, а также Малой Токмачки.

Напомним, министр обороны Алексей Резников считает, что войну с Россией можно завершить до конца года, но есть определенное условие.

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