Карта боевых действий в Украине: что происходит 15 июля
Фото: украинские военные сдерживают продвижение россиян (facebook com MinistryofDefence UA)
Российские войска наносят удары по украинским позициям почти по всей линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис liveuamap.
Фото: карта боевых действий (liveuamap.com)
Согласно опубликованной карте, основные бои продолжаются на Донбассе. В частности, противник обстреливает украинские позиции и мирные населенные пункты вдоль линии соприкосновения от Изюма до Угледара.
На юге страны зафиксированы удары по Николаеву и другим населенным пунктам.
Напомним, детальнее с ситуацией на фронтах можно ознакомиться в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
Также сообщалось, что вечером раздавались взрывы в Кривом Роге.
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