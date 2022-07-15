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Карта бойових дій в Україні: що відбувається 15 липня

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Київ, П'ятниця 15 липня 2022 19:49
Карта бойових дій в Україні: що відбувається 15 липня Фото: українські військові стримують просування росіян (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська завдають ударів по українських позиціях майже по всій лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс liveuamap.

Карта бойових дій в Україні: що відбувається 15 липня

Фото: карта бойових дій (liveuamap.com)

Згідно з опублікованою картою, основні бої тривають на Донбасі. Зокрема, противник обстрілює українські позиції та мирні міста вздовж лінії зіткнення від Ізюма до Вугледара.

На півдні країни зафіксовані удари по Миколаєву та інших населених пунктах.

Нагадаємо, детальніше з ситуацією на фронтах можна ознайомитися у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомлялося, що ввечері лунали вибухи в Кривому Розі.

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